Назначена дата прощания с директором пермской гимназии №17

Церемония прощания с директором пермской гимназии №17 Элеонорой Падей состоится 12 января с 11.00 до 12.30 в ДК им. Солдатово, сообщили Накануне.RU в попечительском совете гимназии.

"В 13.10 прощальный кортеж сделает остановку около Гимназии №17. Похороны пройдут на Северном кладбище Перми в аллее почетных граждан (квартал №26). Поминальный обед начнется в 15.00 в кафе ВНИИ Галургии", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для желающих проститься с Элеонорой Падей будут организованы автобусы по маршруту ДК им. Солдатова - Северное кладбище - ВНИИ Галургии. Всех пришедших просят соблюдать противоэпидемические правила.

Напомним, директор гимназии №17 Элеонора Падей скончалась утром 9 января 2021 года.

В последние месяцы работу директора омрачил конфликт с городскими властями. Элеонора Падей планировала доработать до 120-летия гимназии и покинуть пост директора в 2021 году, однако в октябре 2020 года чиновники уведомили ее о предстоящем уходе с должности. За отмену увольнения выступили педагоги и родители учащихся, а сама Элеонора Падей в судебном порядке потребовала восстановить ее в должности. Восстановление состоялось в ноябре.



