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(2019) | Фото: форум Утро

В Екатеринбурге прощаются с экс-ректором УрГУ Владимиром Третьяковым

Сегодня, 11 января, в Екатеринбурге состоится прощание с профессором и советником ректора Уральского федерального университета Владимиром Третьяковым.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, прощание с Владимиром Евгеньевичем состоится с 11.00 до 13.00 в Демидовском зале УрФУ в корпусе на улице Тургенева, 4. Семья профессора определила особый порядок проведения церемонии: вход будет проводиться через первый корпус на проспекте Ленина, 51, а выход – через корпус на улице Тургенева, 4. Траурные речи не предусмотрены, но организована возможность оставить запись в Книге соболезнований в фойе или в электронной Книге памяти на сайте УрФУ.

Во время церемонии прощания обязательным является соблюдение требований эпидбезопасности: масочный режим, обработка рук антисептиком и социальная дистанция.

Третьяков ушел из жизни утром 8 января на 85-м году жизни. Он работал в университете с 1963 года, а с 1993 по 2007 годы возглавлял УрГУ как ректор.

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В Екатеринбурге прощаются с экс-ректором УрГУ Владимиром Третьяковым

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Теги: Третьяков, прощание, профессор, Екатеринбург



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Ранее 08.01.2021 12:35 Мск В Екатеринбурге на 85-м году жизни скончался профессор УрФУ Владимир Третьяков

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