Экс-омоновцу отменили приговор за спарринг, после которого тюменец стал инвалидом

Суд отменил обвинительный приговор бывшему командиру отделения первого оперативного взвода второй оперативной роты ОМОНа из Тюмени, наказанному за травмы, которые получил кандидат в сотрудники отряда Иван Г., передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным картотеки Седьмого кассационного суда (Челябинск), обвинительный приговор отменён. Причина не уточняется.

Напомним, 24 ноября 2014 г. 25-летний Иван Г. получил тяжелую черепно-мозговую травму во время занятий по рукопашному бою. Испытание он должен был пройти для того, чтобы доказать, что может служить в элитном подразделении. Во время поединка тогда еще действующий командир отделения стал избивать оппонента ногами и руками по голове и телу, и тот упал на землю. После спарринга бойцу стало плохо, его на "скорой" доставили в ОКБ №2 и выполнили экстренную операцию на головном мозге. Закрытая черепно-мозговая травма привела к кровоизлиянию в мозг. Потерпевший признан инвалидом первой группы. После того, как тюменец получил травму, ему пришлось заново учиться ходить и разговаривать. Суд приговорил командира отделения к четырем годам условно с таким же испытательным сроком. Ему два года нельзя было занимать должности начальствующего состава в органах внутренних дел.

Добавим, похожая история произошла с Владиславом Е., который хотел стать сотрудником областного управления ФСИН, однако также пострадал во время "вступительного экзамена". 5 мая 2017 г. 22-летний тюменец прибыл на территорию управления для сдачи экзамена по физподготовке. Обвиняемый приказал подчиненным провести тренировочный рукопашный бой. По итогам спарринга парень получил тяжелые травмы, он стал инвалидом первой группы. В апреле 2018 г. его дело вернули в прокуратуру. Позже суд наказал инициатора спарринга тремя годами условно с таким же испытательным сроком.