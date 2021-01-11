11 Января 2021
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Политика В бывшем СССР
Нурсултан Назарбаев (2017) | Фото: kremlin.ru

На парламентских выборах в Казахстане побеждает "Нур Отан"

В Казахстане подведены первые итоги выборов в Мажилис (нижнюю палату) парламента страны и в местные заксобрания (маслихаты). На национальных выборах, по предварительным данным, побеждает правящая партия "Нур Отан" – экзитпол дает ей 72% голосов. В Центральной избирательной комиссии пока сообщили только о явке – в целом по стране она превысила 63%.
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Экс-президент Казахстана и создатель "Нур Отана" Нурсултан Назарбаев уже поздравил однопартийцев с победой. Всего в выборах участвовали пять партий. Две из них не прошли минимальный барьер в 7% и не будут представлены в Мажилисе.

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На парламентских выборах в Казахстане побеждает "Нур Отан"

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Теги: нур отан, выборы в казахстане, нурсултан назарбаев, правящая партия



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