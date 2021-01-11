На парламентских выборах в Казахстане побеждает "Нур Отан"

В Казахстане подведены первые итоги выборов в Мажилис (нижнюю палату) парламента страны и в местные заксобрания (маслихаты). На национальных выборах, по предварительным данным, побеждает правящая партия "Нур Отан" – экзитпол дает ей 72% голосов. В Центральной избирательной комиссии пока сообщили только о явке – в целом по стране она превысила 63%.

Экс-президент Казахстана и создатель "Нур Отана" Нурсултан Назарбаев уже поздравил однопартийцев с победой. Всего в выборах участвовали пять партий. Две из них не прошли минимальный барьер в 7% и не будут представлены в Мажилисе.