Глава Минздрава Забайкалья извинилась за слова о нерентабельности лечения сельчан

Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина извинилась за заявление о том, что жители поселка Харагун приходят в больницу "поесть и поспать".

По ее словам, она имела в виду совсем не "нерентабельность лечения жителей села".

"Прошу простить меня за резкое высказывание, за "поесть и поспать в больнице", - цитирует Шангину пресс-служба министерства.

Из заявления следует, что больница будет переведена в амбулаторию, но на качестве услуг это не отразится.

"Еще раз подчеркну то, что говорила на встрече с инициативными жителями: участковая больница не будет закрыта, она поменяет статус", - говорится в заявлении министра.

Напомним, жители семи сел Хилокского района просили остановить закрытие круглосуточного стационара в харагунской участковой больнице. 9 января чиновница встретилась с жителями села Харагун. Люди пожаловались главе минздрава, что им неудобно лечиться и ходить в районную больницу. Очереди большие и не всегда можно дождаться, например, приезда скорой помощи.

Но в ответ чиновница лишь сравнила медицину с супермаркетом, которого в селе, к слову, тоже нет. Мол, нерентабельно у вас работать, кроме того, жителей обвинили в том, что больница им нужна якобы для того, чтобы на халяву поесть и бесплатно переночевать.