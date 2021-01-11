Дацюк назвал задержание Сергия "беспределом" и попросил Путина разобраться

Капитан екатеринбургского "Автомобилиста" Павел Дацюк опубликовал открытое письмо Владимиру Путину. В нем хоккеист попросил президента России разобраться в деле с задержанием бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова).

Напомним, Сергия задержали ночью 29 декабря прошлого года в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям УК РФ о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.

Сегодня в своем Instagram Павел Дацюк опубликовал "Письмо Президенту и народу". В нем знаменитый форвард рассказал о ситуации с задержанием бывшего схиигумена и назвал произошедшее "беспределом". Дацюк лично поручился за Сергия и попросил Путина разобраться в его "незаконном заключении под стражу" и "привлечь всех причастных к этим противоправным действиям к ответственности".

Письмо также подписали шоумен, участник команды "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов и актриса Мария Шукшина. О реакции Владимира Путина на данное обращение пока неизвестно.

Напомним, ранее Павел Дацюк уже выражал свою признательность Сергию, записав видео в его поддержку. Впоследствии это стало поводом для шуток в передаче "Вечерний Ургант".