11 Января 2021
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Сардана Авксентьева (2021) | Фото: instagram.com/sardanaavksentieva

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об отставке

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об отставке. Она сообщила, что покидает свой пост из-за проблем здоровьем.

В эти дни состоялись непростые разговоры с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина - стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции", - написала глава города на своей странице в Instagram.

"Вы знаете, я никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений", - обращается мэр к горожанам. Она добавила, что на новых выборах мэра будет поддерживать Евгения Григорьева, своего заместителя (он также будет врио мэра): "Я его готовила, многие из вас заметили. А команде я ставлю задачу максимально сплотиться вокруг него. Когда я выбирала Евгения своим первым заместителем, то определяющими факторами для меня стали его интеллект и хорошее образование, честность, смелость, УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ. И Якутск - его родной город".

Сегодня Авксентьева провела встречу с Григорьевым и главой Якутии Айсеном Николаевым, после которой сообщила, что "согласилась с предложением Евгения Григорьева стать его советником": "Но смогу только на общественных началах. Останусь в рядах городской команды, ровно передам "эстафетную палочку".

Авксентьева была крайне популярным мэром, стала известна за пределами Якутии благодаря нестандартным решениям, например, недавно она распорядилась продать здания городской администрации в центре города, чтобы сэкономить на расходах по содержанию дорогой недвижимости и найти дополнительные средства для бюджета. Городским чиновникам она велела подыскать помещения поменьше и подешевле.

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Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила об отставке

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Теги: сардана авксентьева, якутск, отставка



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