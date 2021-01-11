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Политика В России
Государственная дума, Госдума, депутаты (2020) | Фото: duma.gov.ru

Госдума сосредоточится на корректировке выборного законодательства

11 января депутаты Госдумы возвращаются с новогодних каникул: первую неделю народные избранники поработают в регионах, а затем начнут последнюю сессию седьмого созыва нижней палаты.

Ее приоритетом станет продолжение работы по приведению законодательства в соответствие с нормами обновленной Конституции. Кроме того, запланирована корректировка выборного законодательства, в котором, в частности, появятся понятия "кандидаты — иностранные агенты" и "кандидаты, аффилированные с иноагентами".

По словам экспертов, также не исключено, что депутаты примут новые запретительные законы, что в предвыборный год может негативно сказаться на настроениях избирателей, предупреждают эксперты.

"Главный вопрос — какими люди выйдут из пандемии? Уставшими и озлобленными или на эмоциональном подъеме, с чувством благодарности власти за помощь и вакцину? От настроения зависит и реакция власти, ведь эта реакция во многом рефлекторна, ситуативна", - сообщил политолог Константин Калачев, пишет "Коммерсант".

Отметим, что перед Новым годом "Единая Россия" принимала запретительные нормы "оптом".

Как сообщалось, в 2021 году в России пройдут первые федеральные выборы после окончания "крымской эйфории", когда все рейтинги российской власти были высокими, и после пенсионной реформы 2018 года, благодаря которой эти рейтинги упали. "Единая Россия" заканчивает 2020 год с рейтингом 30%, но рассчитывает получить конституционное большинство и в новой Госдуме. Близкие к партии технологи дают установку, что партия получит 40–45% по спискам и 190 мандатов по округам.

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Госдума сосредоточится на корректировке выборного законодательства

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Теги: Госдума, депутаты



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