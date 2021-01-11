На трассе М5 "Урал" продлили ограничения движения

В связи со снегопадом, метелями и гололедом на участке с 1548 по автодороги М5 "Урал" продлено ограничение движения большегрузного автотранспорта с 00:00 часов до 12:00 часов 11 января 2021 года.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД Челябинской области, в настоящее время на автодорогу выведено дополнительно 28 экипажей дорожно-патрульной службы, которые следят за дорожным движением, оказывают помощь водителям, а также обеспечивают бесперебойную работу снегоуборочной техники.

Тем временем, днем ранее на 5 км автодороги Кочкарь - Варламово на территории Пластовского района Челябинской области водитель 19 "Рено Сандеро" при выполнении обгона столкнулся со встречным автомобилем "Лада Веста", после чего произошло возгорание автомобиля "Рено".