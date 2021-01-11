Смертельная автоавария с возгоранием автомобиля произошла в Челябинской области

10 января в 14:15 часов на 5 км автодороги Кочкарь - Варламово на территории Пластовского района Челябинской области водитель 19 "Рено Сандеро" при выполнении обгона столкнулся со встречным автомобилем "Лада Веста", после чего произошло возгорание автомобиля "Рено".

Как сообщили Накануне.RU в Управление ГИБДД региона, авария случилась в условиях снегопада. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир "Рено" 1952 года рождения от полученных травм скончалась на месте ДТП, водитель и пассажир "Лады" получили травмы.

По факту аварии проводится проверка.

Накануне в Башкирии в столкновении двух автобусов погибло двое человек, в том числе один ребенок.

ДТП произошло на автодороге Кропачево - Месягутово около с. Малояз в Салаватском районе.