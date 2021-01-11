11 Января 2021
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логотип Олимпиады и Паралимпиады в Токио 2020 (2016) | Фото:The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games

Большинство японцев высказались за отмену Олимпиады

80% жителей Японии сообщили, что предстоящие летние Олимпийские игры, которые были перенесены с 2020 года на 2021-й, нужно отменить или перенести из-за эпидемии коронавируса и возможного роста числа заражений в случае проведения соревнований, говорится в опросе агентство Kyodo.

35,3% респондентов высказались за отмену Олимпиады, 44,8% — за еще один перенос ее сроков, пишет "Коммерсант".

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что участников и зрителей Олимпийских игр в Токио 2021 года, скорее всего, попросят пройти вакцинацию от коронавируса – чтобы защитить население Японии. Он сообщил об этом во время встречи с новым премьер-министром Японии Ёсихиде Сугой в Токио.

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Большинство японцев высказались за отмену Олимпиады

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Теги: Олимпиада, Токио, Япония



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