Большинство японцев высказались за отмену Олимпиады

80% жителей Японии сообщили, что предстоящие летние Олимпийские игры, которые были перенесены с 2020 года на 2021-й, нужно отменить или перенести из-за эпидемии коронавируса и возможного роста числа заражений в случае проведения соревнований, говорится в опросе агентство Kyodo.

35,3% респондентов высказались за отмену Олимпиады, 44,8% — за еще один перенос ее сроков, пишет "Коммерсант".

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что участников и зрителей Олимпийских игр в Токио 2021 года, скорее всего, попросят пройти вакцинацию от коронавируса – чтобы защитить население Японии. Он сообщил об этом во время встречи с новым премьер-министром Японии Ёсихиде Сугой в Токио.