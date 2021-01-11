11 Января 2021
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2020) | Фото: Первый канал

СМИ: Трамп не считает, что его досрочно сместят с поста

Действующий президент США Дональд Трамп не считает, что его попытаются сместить с поста главы государства при помощи 25-й поправки к Конституции.

По данным Bloomberg, вице-президент США Майк Пенс отвергает эту идею как невыполнимую, сообщает агентство со ссылкой на свои источники. Как отмечается, Трамп и его союзники считают, что цензура со стороны социальных сетей и движение за импичмент могут оказать эффект бумеранга для демократов.

При этом, отстранение Трампа от должности преждевременно сделает его "мучеником" в глазах его сторонников, отмечает Bloomberg.

Как сообщалось, Пенс не исключил попытки применить 25-ю поправку к Конституции в отношении действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

По сведениям источников телеканала, в команде Пенса рассчитывают, что вице-президенту США не придется апеллировать к недееспособности Трампа, как предусмотрено положениями 25-й поправки.

Ранее американский Конгресс утвердил результаты ноябрьских выборов президента страны, победу на которых одержал кандидат от демократов Байден. Решение было принято на совместном заседании обеих палат на фоне происходящих в стране массовых беспорядков.

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СМИ: Трамп не считает, что его досрочно сместят с поста

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Теги: Трамп, США



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