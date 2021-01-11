Турпоток в Сочи в новогодние праздники вырос на 11%

Сочи за десять дней новогодних и рождественских праздников посетили 270 тыс. человек.

Этот показатель на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество туристов приехало в город 4 января - тогда в Сочи находились больше 110 тыс. приезжих. Зарезервированный к праздникам обсерватор и дополнительный госпиталь на 200 мест для заразившихся коронавирусом в этот период не приняли ни одного человека, пишет "Коммерсант".

Тем временем, более двух тысяч россиян забронировали путевки в санаториях Сочи по программам реабилитации после коронавируса на 2021 год, сообщила директор департамента курортов и туризма Сочи Светлана Батяйкина.

По ее словам, гости приезжают из разных регионов: Московской области, Самары, Тульской области, Якутии, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.