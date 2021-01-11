Вакциной "Спутник V" привились более 1,5 млн россиян

Более 1,5 млн человек в России получили вакцину против COVID-19 "Спутник V", сообщили Накануне.RU в Российском фонде прямых инвестиций.

Отмечается, что препарат "не вызывает сильной аллергии".

Как сообщалось, вскоре в России начнётся производство десятков миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V", передаёт корреспондент Накануне.RU. Производители вакцины улучшили свои производственные планы и смогут производить указанные объёмы доз, начиная с февраля.