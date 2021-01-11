СМИ: Трамп не собирается участвовать в следующих президентских выборах

Окружение действующего президента США Дональда Трампа считает, что он не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, сообщает издание Politico.

Газета пишет, что глава государства может подтрунивать на эту тему, заявляя о планах пойти на выборы, но в действительности делать этого не станет. На решение Трампа повлиял тот факт, что в случае выдвижения ему придется обнародовать ряд финансовых документов.

Ранее американский Конгресс утвердил результаты ноябрьских выборов президента страны, победу на которых одержал кандидат от демократов Байден. Решение было принято на совместном заседании обеих палат на фоне происходящих в стране массовых беспорядков. Напомним, Трамп пообещал мирно передать полномочия избранному главе государства Джо Байдену.. Инаугурация нового главы Соединенных Штатов состоится 20 января.