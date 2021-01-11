11 Января 2021
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Наука и техника В России За рубежом
Вакцина от коронавируса Спутник V, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2021) | Фото: пресс-служба Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи

Консультации с ВОЗ по использованию "Спутника V" начнутся в январе

Первые консультации со Всемирной организацией здравоохранения по разрешению для использования при ЧС российской вакцины от коронавируса "Спутник V" пройдут в конце января.

Как сообщил советник министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев телеканалу "Россия 1", речь идет о двадцатых числах текущего месяца. Консультации будут проходить в режиме онлайн.

Как сообщалось, вскоре в России начнётся производство десятков миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Производители вакцины улучшили свои производственные планы и смогут производить указанные объёмы доз, начиная с февраля.

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Консультации с ВОЗ по использованию "Спутника V" начнутся в январе

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Теги: ВОЗ, коронавирус, вакцина



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