Консультации с ВОЗ по использованию "Спутника V" начнутся в январе

Первые консультации со Всемирной организацией здравоохранения по разрешению для использования при ЧС российской вакцины от коронавируса "Спутник V" пройдут в конце января.

Как сообщил советник министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев телеканалу "Россия 1", речь идет о двадцатых числах текущего месяца. Консультации будут проходить в режиме онлайн.

Как сообщалось, вскоре в России начнётся производство десятков миллионов доз вакцины против коронавируса "Спутник V", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Производители вакцины улучшили свои производственные планы и смогут производить указанные объёмы доз, начиная с февраля.