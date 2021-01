Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе КМ в Оберхофе

Сегодня российский квартет одержал победу в смешанной эстафете в рамках пятого этапа КМ в немецком Оберхофе.

Российскую сборную представляли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Последний сумел вырвать победу в самом конце, переиграв в финишном створе представителя Норвегии. "Бронза" досталась сборной Франции.

