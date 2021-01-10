При сносе здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге обрушилась стена. Повреждены киоск и ЛЭП

При сносе исторического здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге обрушилась стена на улицу Декабристов. Видео с моментом ЧП опубликовали Telegram-каналы.

В результате были повреждены киоск и линяя электропередач. На место прибыли МЧС, пожарные и полиция. Оборванные провода подперли палкой.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга сообщили, что городские службы выезжали на место обрушения здания. "Все нарушения на объектах городского хозяйства зафиксированы. В настоящее время все системы жизнеобеспечения в районе Декабристов, 20 работают в штатном режиме", - говорится в телеграм-канале мэрии.

Напомним, разбор конструктивистского здания на улице Декабристов, 20 начался еще перед Новым годом и в праздники продолжился усиленными темпами, несмотря на поданное заявление на включение его в перечень объектов культурного наследия. Мэрия Екатеринбурга неоднократно призывала приостановить работы, однако застройщик "Маяк" это проигнорировал. На месте здания ПРОМЭКТа, как ожидается, появятся две многоэтажки.