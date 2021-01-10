В России впервые обнаружили "британский" штамм коронавируса

В России выявили первый случай "британского" штамма коронавируса, передает РИА Новости.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, его обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.

Ранее в ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса, получивший название VOC-202012/01, зафиксирован в 40 странах мира. Около 20 стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией.

Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР.