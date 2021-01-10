11 Января 2021
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков не подтвердил информацию о вакцинации Путина от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о вакцинации Владимира Путина от коронавируса.

"О вакцинации он сообщит сам",— заявил радиостанции "Говорит Москва" представитель Кремля.

Ранее Telegram-канал "Кстати" сообщил, что президент якобы привился 5 января.

Ранее Песков заявлял, что Путин не мог пройти процедуру, так как не было заключения Минздрава о безопасности прививки для лиц старше 60 лет.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, отражается ли "промедление Путина" на доверии к российской вакцине.

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Песков не подтвердил информацию о вакцинации Путина от COVID-19

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Теги: владимир путин, вакцина от коронавируса, дмитрий песков



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