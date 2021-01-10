Песков не подтвердил информацию о вакцинации Путина от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о вакцинации Владимира Путина от коронавируса.

"О вакцинации он сообщит сам",— заявил радиостанции "Говорит Москва" представитель Кремля.

Ранее Telegram-канал "Кстати" сообщил, что президент якобы привился 5 января.

Ранее Песков заявлял, что Путин не мог пройти процедуру, так как не было заключения Минздрава о безопасности прививки для лиц старше 60 лет.

Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, отражается ли "промедление Путина" на доверии к российской вакцине.