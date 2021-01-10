Разбившийся в Индонезии Boeing попал в грозовой фронт

Разбившийся в Индонезии Boeing 737-524 при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности, сообщил представитель местного Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.

По его словам, в момент взлета в радиусе 15 км наблюдались большая облачность, сильные осадки и гроза. В то же время видимость составляла около 2 км, что не мешало взлету и посадке, пишет ТАСС.

Напомним, самолет направлялся по маршруту внутри страны – из Джакарты в один из других городов. По данным CNN Indonesia, "Боинг-737-500" упал в воду, произошло это недалеко от острова Ланканг. Во время крушения рыбаки увидели взрыв с моря дважды. Позже были найдены обломки самолета и куски кабеля.

На борту находились 62 человека. Россиян, по предварительной информации, в самолете не было.