Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху

Президент России Владимир Путин и лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян проведут переговоры в Москве 11 января, сообщается на сайте Кремля.

На встрече будет обсуждаться реализация мирного соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого 9 ноября 2020 года.

Отмечается, что переговоры состоятся по инициативе российского президента. Запланированы отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.

Россия, Азербайджан и Армения в ноябре подписали соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения часть территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики отошла Азербайджану, а в регионе разместились российские миротворцы.