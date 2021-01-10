10 Января 2021
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Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян (2018) | Фото: kremlin.ru

Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху

Президент России Владимир Путин и лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян проведут переговоры в Москве 11 января, сообщается на сайте Кремля.

На встрече будет обсуждаться реализация мирного соглашения по Нагорному Карабаху, достигнутого 9 ноября 2020 года.

Отмечается, что переговоры состоятся по инициативе российского президента. Запланированы отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.

Россия, Азербайджан и Армения в ноябре подписали соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения часть территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики отошла Азербайджану, а в регионе разместились российские миротворцы.

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Кремль анонсировал переговоры Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху

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Теги: нагорный карабах, владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев



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