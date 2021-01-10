10 Января 2021
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Политика В России За рубежом
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Международная сертификация ковид-паспортов - шаг к тому, что российская вакцина окажется "неправильной" - политолог

Введение ковид-паспортов с международной сертификацией может стать шагом к тому, что прививки некоторыми вакцинами просто не будут признаваться "развитыми странами", то есть российская вакцина будет объявлена "неправильной". Такое мнение на радио "Вести ФМ" высказал независимый политолог Сергей Михеев.
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"Это толчок к наднациональному управлению. На глобальном уровне выделяется страта людей, которые имеют больше прав, причем по довольно локальному поводу, так как этих вирусов будет еще множество. И что, обновлять постоянно эти паспорта? Это попытка подтолкнуть к тому, чтобы сделать страны еще менее суверенными. Ведь кто будет этим управлять? Они возьмут и скажут: вашу вакцину мы не признаем. А наша вакцина хорошая. Я боюсь, что если мы в этот процесс вовлечемся, нас тут же возьмут за ухо и обведут вокруг пальца. И мы будем пострадавшими. Поэтому не надо инициировать вещи, которые могут нам же навредить. Как только мы поставим вопрос о международной сертификации, нам тут же влепят: наша вакцина "неправильная", - сказал Михеев.

Он также считает саму идею введения ковид-паспортов дискриминационной, поскольку многим просто нельзя или нежелательно вакцинироваться, не говоря уже о праве выбора человека. Это усугубляется и незнанием многих вещей о коронавирусе, например как долго после прививки будут сохраняться антитела. Все это может привести к дополнительному давлению на граждан под предлогом лишения их тех или иных прав, если они не сделают себе новую прививку.

"Зачем вообще странами предпринимаются все ограничения? Государства ведь пекутся не о здоровье людей. Они тупо боятся, что им коек не хватит, вот и все. Зачем во многих странах мира запирают людей по домам? Боятся, что их система медицинского обслуживания не справится. И это не забота о людях. Это нежелание признать неспособность системы справиться с экстремальной ситуации. Поэтому издержки перекладываются на человека. И говорят: сиди и не выходи вообще. А как ты будешь себя чувствовать, нас не волнует. И в этих условиях стращать всех еще дискриминационными мерами - это ни к чему хорошему не приведет", - подытожил политолог.

Напомним, в России паспорт вакцинированного будет выдавать портал госуслуг.

Директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова отмечает, что ковид-паспорта вводятся в рамках демонтажа государственного управления и замену его цифровым управлением в частных интересах узкой группы лиц и в целях тотального контроля над людьми. Такое же мнение высказал ранее политический эксперт Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид).

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала введение ковид-паспортов антиутопией.

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Международная сертификация ковид-паспортов - шаг к тому, что российская вакцина окажется "неправильной" - политолог

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Теги: коронавирус, ковид-паспорт, вакцинация



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