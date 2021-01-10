Установлены личности погибших при пожаре в доме престарелых

Следствие установило личности погибших при пожаре в доме престарелых под Тюменью.

Все семеро - пожилые люди, сообщили ТАСС в пресс-службе СКР. Имена погибших не уточняются.

Напомним, 9 января вечером в посёлке Боровский в пожаре в частном доме на ул. Трактовой погибли семь человек. В здании находился нелегальный пансионат для престарелых. Следственный комитет возбудил уголовное дело, губернатор Александр Моор взял расследование под личный контроль.

Владелица нелегального дома престарелых задержана. Сообщалось, что она оказалась единственной, кто был зарегистрирован по этому адресу. В момент пожара женщина находилась внутри. Она и ещё двое пенсионеров выжили.