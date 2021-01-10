В России зарегистрировали еще 22 851 случай COVID-19

За последние сутки в России выявлен 22 851 случай COVID-19, сообщает оперативный штаб.

В Москве выявлены 4 216 заболевших, в Петербурге – 3010, в Подмосковье – 1292.

За сутки зафиксировано 456 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 61 837 человек.

Выписано за сутки 24 080 человек, за весь период - 2 778 889.

Всего в стране на сегодняшний день выявлено 3 401 954 заболевших коронавирусом.

Накануне в РФ было выявлено 23 309 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Число заражений стало минимальным с 18 ноября. Отмечалось, что резкое снижение числа заражений произошло на фоне сокращения числа тестирований.