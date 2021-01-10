10 Января 2021
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Политика За рубежом
Майк Пенс (2018) | Фото:vladtime.ru

Для отстранения Трампа могут применить 25-ю поправку

Вице-президент США Майк Пенс не исключил попытки применить 25-ю поправку к Конституции в отношении действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

По сведениям источников телеканала, в команде Пенса рассчитывают, что вице-президенту США не придется апеллировать к недееспособности Трампа, как предусмотрено положениями 25-й поправки.

При этом Пенс не исключает, что если поведение Трампа на посту президента "станет еще менее предсказуемым", ему придется прибегнуть к поправке, в результате чего он приступит к исполнению обязанностей главы Белого дома.

Напомним, Трамп пообещал мирно передать полномочия избранному главе государства Джо Байдену.. Инаугурация нового главы Соединенных Штатов состоится 20 января.

Ранее американский Конгресс утвердил результаты ноябрьских выборов президента страны, победу на которых одержал кандидат от демократов Байден. Решение было принято на совместном заседании обеих палат на фоне происходящих в стране массовых беспорядков.

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Для отстранения Трампа могут применить 25-ю поправку

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Теги: дональд трамп, майк пенс, 25-я поправка



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