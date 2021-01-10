Выжившего под лавиной в Красноярском крае подростка сняли с аппарата ИВЛ

Врачи отключили от аппарата искусственной вентиляции легких подростка, пострадавшего в результате схода лавины в Норильске. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава Красноярского края.

Состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое, сейчас он дышит самостоятельно.

Напомним, 9 января в 00.30 по местному времени в Норильске на участке горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" сошла снежная лавина, засыпало четыре строения, в которых находились люди.

Ранее сообщалось о том, что в ходе поисков была найдена погибшей женщина, также был обнаружен живым подросток, с тяжелыми травмами он доставлен в больницу. Чуть позднее спасатели извлекли из-под завалов тела полуторогодовалого ребенка скончавшейся женщины и ее 45-летнего супруга.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).