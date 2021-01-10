Резкий рост цен на авиабилеты спрогнозировали в России в 2021 году

В феврале-марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими, однако с апреля они стремительно вырастут, заявил РИА Новости эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

По его мнению, текущие цены делают авиаперевозки нерентабельными.

Пантелеев отметил, что "нельзя просто так потерять пару сотен миллиардов рублей и сделать вид, что ничего страшного не произошло", потому что "потери надо возвращать".

Ранее заместитель генерального директора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин сообщил, что цены на авиабилеты в России в 2020 году упали на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Он отметил, что в этом году в высокий сезон перевозчикам заработать не удалось.

Напомним, генеральный директор компании Infomost Consulting, зампредседателя Общественного совета ПАО "Аэрофлот" Борис Рыбак считает, что коронавирус может привести к исчезновению дешевых авиабилетов.