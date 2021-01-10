10 Января 2021
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Общество В России
платная дорога, трасса, платная трасса (2016) | Фото: pereezd-rb.ru

В России начал действовать новый штраф для автомобилистов

В России 10 января начал действовать новый штраф для автомобилистов - за неоплату проезда по платной дороге.

Нарушения будут фиксировать автоматические системы фотофиксации. Штраф водителю будет выписан, если он не оплатит проезд в течение пяти дней после фиксации.

Штраф за нарушение для водителей легковых автомобилей составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов — пять тысяч рублей, пишет "Российская газета".

Ранее уже сообщалось, что штрафы планируется взимать через систему "свободный поток" с постоплатой. Такая система позволит разгрузить трассы, поскольку водителям не придется останавливаться в пунктах оплаты.

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В России начал действовать новый штраф для автомобилистов

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Теги: штраф, платные дороги



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