В России начал действовать новый штраф для автомобилистов

В России 10 января начал действовать новый штраф для автомобилистов - за неоплату проезда по платной дороге.

Нарушения будут фиксировать автоматические системы фотофиксации. Штраф водителю будет выписан, если он не оплатит проезд в течение пяти дней после фиксации.

Штраф за нарушение для водителей легковых автомобилей составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов — пять тысяч рублей, пишет "Российская газета".

Ранее уже сообщалось, что штрафы планируется взимать через систему "свободный поток" с постоплатой. Такая система позволит разгрузить трассы, поскольку водителям не придется останавливаться в пунктах оплаты.