Водолазы обнаружили возможное место крушения индонезийского Boeing

В Яванском море обнаружено вероятное место крушения индонезийского самолета Boeing 737-500. Водолазы сообщили об обломках на глубине 23 метров. Об этом передает Associated Press со ссылкой на командующего ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

Напомним, самолет направлялся по маршруту внутри страны – из Джакарты в один из других городов. По данным CNN Indonesia, "Боинг-737-500" упал в воду, произошло это недалеко от острова Ланканг. Во время крушения рыбаки увидели взрыв с моря дважды. Позже были найдены обломки самолета и куски кабеля.

По данным специализированного портала Airlive, на борту находились 62 человека. По другим данным, на борту было 65 человек, пишет РИА Новости. Россиян, по предварительной информации, в самолете не было.