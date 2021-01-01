Пьяный водитель, сбивший фельдшера "скорой" в Подмосковье, задержан

В Серпухове задержан 28-летний местный житель задержан по подозрению в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения и повлекшего гибель человека, сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 1 января примерно в 5.00 нетрезвый подозреваемый выехал на "встречку" и допустил наезд на сотрудника ГИБДД и сотрудника "скорой медицинской помощи", оказывавших помощь , пострадавшим в ДТП.

В результате наезда сотруднику полиции причинен тяжкий вред здоровью, фельдшер "скорой" скончался на месте происшествия.

Сообщается, что на допросе подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.