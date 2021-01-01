Шугалей и Суэйфан вернулись на родину только благодаря действиям РФ

Социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан смогли вернуться на родину после плена в Триполи только благодаря вмешательству России в эту ситуацию. Никакие знакомства с представителями арабских государств освобождению узников не поспособствовали.

Такими подробностями на условиях анонимности поделился человек, лично участвовавший в спецоперации по спасению пленников «Митиги».

«Когда Шугалея и Суэйфана арестовали по указу американцев было серьезное подозрение, что в данном деле участвовали и представители катарских спецслужб. Поэтому говорить, что «арабские союзники» приняли серьезное участие в вызволении социологов, было бы большим преувеличением. Почти всю часть работы взяли на себя представители России: МИД и иные лица. Только благодаря им Максима и Самера удалось вытащить из ливийского плена», — рассказал источник.

Чтобы спасти сограждан из неволи, вопрос с освобождением Шугалея и Суэйфана решали не только сотрудники МИД РФ и представители других официальных государственных структур. Свою лепту в благое дело стремились внести неравнодушные люди, которых беспокоила судьба похищенных и плененных соотечественников.

«Были люди, которые очень много сделали для Шугалея и Суэйфана, но по многочисленным обстоятельством они не хотят афишировать свое участие в спецоперации. А на самом деле, их роль стала одним из решающих факторов возвращения россиян домой», — поделился собеседник.

Участник спецоперации по спасению социологов отметил, что контакты с представителями арабских государств ничем в этом деле помочь не смогли.

Напомним, что Шугалей и Суэйфан провели в триполитанской тюрьме более 1,5 лет. Несмотря на то, что Шугалей находился вдали от родины, жители Коми оказали ему доверие, избрав депутатом ЗакСа республики. За время плена социологов в свет вышли два фильма об их судьбе и ситуации в Ливии, основанные на реальных событиях. В РФ проходили пикеты у ливийского посольства с требованиями освободить россиян и отпустить их домой. Усилия увенчались успехом. Шугалей и Суэйфан вернулись на родину в декабре минувшего года.