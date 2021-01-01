02 Января 2021
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пожар, пожарные поезда, Самарский подшипниковый завод (2021) | Фото: 63.mchs.gov.ru

В Самаре на неработающем заводе произошел крупный пожар: в тушении задействованы поезда

Сегодня утром, примерно в 8.00 в Советском районе Самары произошел крупный пожар в трехэтажном здании "Самарского подшипникового завода", расположенного по адресу ул. Калинина 1А, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Самарской области.

Завод не работает с 2018 г., он находится в стадии банкротства. Однако спустя час после тушения на месте пожара был обнаружен погибший мужчина 1961 года рождения. Его личность и как он попал на завод - не уточняется. В СКР региона сообщили о проведении проверки.

По состоянию на 9.00 площадь пожара составила 800 кв. м. Был объявлен повышенный ранг вызова - Пожар №3.

В 9.42 площадь пожара увеличилась и составила 1200 "квадратов". На месте пожара создали четыре боевых участка, работали 10 звеньев газодымозащитной службы и 10 стволов, на месте работали два пожарных поезда, прибывшие со станции Самара и станции Кинель.

пожар, пожарные поезда, Самарский подшипниковый завод(2021)|Фото: 63.mchs.gov.ru

В 17.47 была объявлена локализация пожара на площади 3500 кв.м., происходит очаговое горение на площади 500 кв.м.

В результате пожара произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли на общей площади 1250 кв.м, личный состав пожарно-спасательных подразделений работает на безопасном расстоянии.

Всего для ликвидации пожара привлечено 213 человек личного состава и 74 единиц техники, сил и средств достаточно.

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В Самаре на неработающем заводе произошел крупный пожар: в тушении задействованы поезда

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Теги: пожар, пожарные поезда, Самарский подшипниковый завод



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