Семья, погибшая на пожаре в Чувашии, состояла на учете

По факту гибели шести человек при пожаре в деревне Орнары Урмарского района возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем. Сообщается, что погибшая семья с детьми ранее состояла на учете в Цивильском районе. После переезда в Урмарский район их документы были переданы, детей навещали социальные работники.

По данным следствия, около 5.30 в частном жилом доме произошло возгорание, в результате которого погибли, находившиеся в доме трое взрослых и трое детей 2010-го, 2013-го и 2016-го годов рождения. Установлено, что в момент пожара в доме находился хозяин жилища 1969 года рождения, его сожительница и две её дочери с детьми одной из них. Мужчина единственный кому удалось выжить, он серьезно не пострадал, госпитализация не потребовалась.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе устанавливаются причины возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.