02 Января 2021
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Подмосковье автомобиль насмерть сбил фельдшера "скорой", приехавшей на место ДТП

В Подмосковье автомобиль насмерть сбил фельдшера "скорой помощи", приехавшего по вызову на ДТП. Также пострадали сотрудник ДПС и два спасателя, сообщает ТАСС.

Сегодня, на трассе А-108 автомобиль наехал на препятствие, из-за чего пострадали три человека. Были вызваны все экстренные службы. Однако во время оказания помощи пострадавшим, в автомобиль "скорой" врезался ВАЗ. После он наехал на фельдшера, сотрудника ДПС и двух спасателей. Фельдшер погиб, сотрудник ДПС госпитализирован.

По предварительной информации, водитель ВАЗа был пьян.

Расследование уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в пьяном виде взяла на контроль прокуратура.

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В Подмосковье автомобиль насмерть сбил фельдшера "скорой", приехавшей на место ДТП

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Теги: ВАЗ, скорая, фельдшер, ДТП



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Развитие сюжета:

Ранее 01.01.2021 21:23 Мск Пьяный водитель, сбивший фельдшера "скорой" в Подмосковье, задержан

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