В Подмосковье автомобиль насмерть сбил фельдшера "скорой", приехавшей на место ДТП

В Подмосковье автомобиль насмерть сбил фельдшера "скорой помощи", приехавшего по вызову на ДТП. Также пострадали сотрудник ДПС и два спасателя, сообщает ТАСС.

Сегодня, на трассе А-108 автомобиль наехал на препятствие, из-за чего пострадали три человека. Были вызваны все экстренные службы. Однако во время оказания помощи пострадавшим, в автомобиль "скорой" врезался ВАЗ. После он наехал на фельдшера, сотрудника ДПС и двух спасателей. Фельдшер погиб, сотрудник ДПС госпитализирован.

По предварительной информации, водитель ВАЗа был пьян.

Расследование уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в пьяном виде взяла на контроль прокуратура.