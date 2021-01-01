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Происшествия В России
террорист ИГИЛ (2016) | Фото: i.obozrevatel.ua/

Запрещенное в России ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном

Террористы запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ) взяли на себя ответственность за нападение на сотрудников полиции в Чечне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету Al-Naba, которая связана с ИГ.

Никаких доказательств газета не приводит.

Напомним, 28 декабря вооруженные ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены. Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет.

Личности бандитов установлены. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, это два брата, уроженцы республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 г. переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.

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Запрещенное в России ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном

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Теги: нападение, боевики, грозный, погибшие, полиция



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