Запрещенное в России ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном

Террористы запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ) взяли на себя ответственность за нападение на сотрудников полиции в Чечне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету Al-Naba, которая связана с ИГ.

Никаких доказательств газета не приводит.

Напомним, 28 декабря вооруженные ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены. Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет.

Личности бандитов установлены. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, это два брата, уроженцы республики Ингушетия Хасан и Хусейн, которые в 2012 г. переехали в Чечню и работали в одной из пекарен.