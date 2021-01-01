01 Января 2021
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Экономика В России
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

В этом году в России вырастут цены на алкоголь и табак, молочные продукты, билеты РЖД и коммунальные услуги

В 2021 году вырастут цены на молочные продукты, железнодорожные билеты, вывоз мусора, жилищные платежи, алкоголь и табак. Список опубликовал РБК.

С 1 января тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах вырастут на 3,7%. Аналогичный рост будет и для СВ, купе и люксов.

На молочные продукты цены возрастут в мае - будет введена обязательная маркировка молочной продукции. Об этом в сентябре заявил министр промышленности Денис Мантуров. Рост обещают "существенно ниже инфляции, не более 1,8%". Отрасль оценивает эффект от маркировки как более значительный — до 30% в рознице.

По данным Российского экологического оператора Алексея Макрушина, с 1 июля вырастут тарифы на вывоз отходов. В среднем по стране рост тарифов составит 4%.

Тарифы на коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, электричество и газ) в Москве в первом полугодии останутся неизменными, а с 1 июля вырастут в пределах 4,6%. Минимальный размер взноса за капитальный ремонт с 1 января будет увеличен на 3,5%, на столько же возрастет плата за соцнайм жилья, тариф на содержание жилого помещения увеличится на 4,6%.

Минимальная стоимость 0,5 л водки — 243 рублей (+13 рублей); 0,5 л коньяка — 446 рублей (+13 рублей); 0,75 л игристого вина — 169 рублей (+5 рублей). Кроме того, на 2,85% подорожает полулитровая бутылка самых дешёвых бренди, кальвадоса и других дистиллятов — с 315 до 324 рублей. Ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты 1 января резко выросли на 20% вместо запланированных ранее 4%. Таким образом, ставка акциза на сигареты вырастет с 1996 рублей за 1000 штук до 2359 рублей, а акциз на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 60 рублей.

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В этом году в России вырастут цены на алкоголь и табак, молочные продукты, билеты РЖД и коммунальные услуги

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Теги: цены, рост, ЖКХ, молочные продукты, табак



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