В декабре рост новых случаев коронавируса почти остановился

01 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО В России Северо-Кавказский ФО Крым Мурманская область Санкт-Петербург Москва Московская область Вологодская область
военный медик, врач, медик, коронавирус, больница, защитный костюм (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

В декабре рост новых случаев коронавируса почти остановился

В декабре в России было выявлено 864 тыс. случаев коронавируса. Это максимальное за месяц число. Однако рост новых случаев по сравнению с предыдущим месяцем составил 26%, что гораздо меньше ноябрьского роста на 52% и октябрьского на 144%. А в последние 15 дней декабря прирост по сравнению с первыми 15 днями составил всего 3%. То есть рост новых случаев коронавируса почти остановился.
Читайте также:

О стабилизации ситуации с коронавирусом говорят и такие цифры. Почти неделю скользящее среднее за неделю число новых случаев вируса не растет и даже немного снизилось, а скользящее среднее за неделю число смертей после 20 декабря не увеличивается, изменяясь около 560 в сутки.

В течение декабря ситуация с заболеваемостью была наиболее сложной в следующих регионах (число выявленных случаев вируса в расчете на 1000 населения):
Санкт-Петербург - 21,
Республика Карелия - 20,
Псковская область - 18,
Москва - 16,
Мурманская область - 12,
Республика Алтай - 12,
Республика Калмыкия - 12,
Республика Коми - 11,
Новгородская область - 11,
Архангельская область - 11,
Ямало-Ненецкий автономный округ - 11.
Республика Хакасия - 10.

Меньше всего случаев в декабре было выявлено в Татарстане, Краснодарском крае, Башкортостане, Тюменской области и Дагестане - около 1 на 1000 населения.

Что касается смертности от коронавируса в декабре, то она была наибольшей в Санкт-Петербурге, где умерли 420 человек на 1 млн населения, и Алтайском крае (370). Эти два региона резко выделяются. В следующей за ними Ивановской области смертность была намного ниже (270). Также среди наиболее неблагополучных регионов по смертности от ковида в декабре: Севастополь, Республика Коми, Республика Хакасия, Воронежская, Вологодская, Мурманская области. Москва по смертности только на 15-м месте.

В Ненецком АО не было ни одной смерти от коронавируса. Очень низкая "ковидная" смертность в декабре была в Амурской области - 8 на 1 млн. Еще в ряде регионов она не более 20 на 1 млн: Сахалинская область, Чукотский АО, Тюменская область, Новгородская область, Чеченская Республика, Камчатский край, Республика Башкортостан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан. То есть в условном городе-миллионнике в этих регионах от коронавируса за целый месяц умерли не более 20 человек.

При этом уточненные данные Росстата, публикуемые позже, примерно в два раза увеличивают смертность от коронавируса.За все время больше всего заражений было выявлено в Москве, Республике Алтай и ЯМАО - там вирус был выявлен у 6% населения. О смертности от коронавируса за все время Накануне.RU писало по итогам ноября.

С учетом декабря смертность из-за вируса за год составит чуть более 100 тыс. человек (если брать только те случаи, когда он был основной причиной или вызвал осложнение хронических заболеваний), то есть около 5% от общей смертности. Иными словами, 95% смертей происходят по иным причинам, но Росстат не публикует оперативную статистику по причинам смерти. Также нет статистики заболеваемости другими болезнями, в силу чего заболеваемость коронавирусом сравнивать не с чем.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В декабре рост новых случаев коронавируса почти остановился

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, смертность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети