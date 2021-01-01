В декабре рост новых случаев коронавируса почти остановился

В декабре в России было выявлено 864 тыс. случаев коронавируса. Это максимальное за месяц число. Однако рост новых случаев по сравнению с предыдущим месяцем составил 26%, что гораздо меньше ноябрьского роста на 52% и октябрьского на 144%. А в последние 15 дней декабря прирост по сравнению с первыми 15 днями составил всего 3%. То есть рост новых случаев коронавируса почти остановился.

О стабилизации ситуации с коронавирусом говорят и такие цифры. Почти неделю скользящее среднее за неделю число новых случаев вируса не растет и даже немного снизилось, а скользящее среднее за неделю число смертей после 20 декабря не увеличивается, изменяясь около 560 в сутки.

В течение декабря ситуация с заболеваемостью была наиболее сложной в следующих регионах (число выявленных случаев вируса в расчете на 1000 населения):

Санкт-Петербург - 21,

Республика Карелия - 20,

Псковская область - 18,

Москва - 16,

Мурманская область - 12,

Республика Алтай - 12,

Республика Калмыкия - 12,

Республика Коми - 11,

Новгородская область - 11,

Архангельская область - 11,

Ямало-Ненецкий автономный округ - 11.

Республика Хакасия - 10.

Меньше всего случаев в декабре было выявлено в Татарстане, Краснодарском крае, Башкортостане, Тюменской области и Дагестане - около 1 на 1000 населения.

Что касается смертности от коронавируса в декабре , то она была наибольшей в Санкт-Петербурге, где умерли 420 человек на 1 млн населения, и Алтайском крае (370). Эти два региона резко выделяются. В следующей за ними Ивановской области смертность была намного ниже (270). Также среди наиболее неблагополучных регионов по смертности от ковида в декабре: Севастополь, Республика Коми, Республика Хакасия, Воронежская, Вологодская, Мурманская области. Москва по смертности только на 15-м месте.

В Ненецком АО не было ни одной смерти от коронавируса. Очень низкая "ковидная" смертность в декабре была в Амурской области - 8 на 1 млн. Еще в ряде регионов она не более 20 на 1 млн: Сахалинская область, Чукотский АО, Тюменская область, Новгородская область, Чеченская Республика, Камчатский край, Республика Башкортостан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан. То есть в условном городе-миллионнике в этих регионах от коронавируса за целый месяц умерли не более 20 человек.

При этом уточненные данные Росстата, публикуемые позже, примерно в два раза увеличивают смертность от коронавируса.За все время больше всего заражений было выявлено в Москве, Республике Алтай и ЯМАО - там вирус был выявлен у 6% населения. О смертности от коронавируса за все время Накануне.RU писало по итогам ноября.