01 Января 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
уголовное дело (2016) | Фото: yaostrov.ru

В Свердловской области на одном из крупнейших предприятий по лесозаготовке погибли два человека

В Алапаевске при разгерметизации бочки с перегретым паром на деревообрабатывающем предприятии "Лестех" погибли два человека, сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре.

Еще один человек был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Трагедия произошла утром 31 декабря. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве работ.

СКР региона возбудило уголовное дело по статье - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Допрашиваются свидетели, истребуются интересующие следствие документы о проводившихся на предприятии работах, а также должностные инструкции и иная документация, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве работ.

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В Свердловской области на одном из крупнейших предприятий по лесозаготовке погибли два человека

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Теги: взрыв бочки, лесозаготовка, алапаевск



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