В Свердловской области на одном из крупнейших предприятий по лесозаготовке погибли два человека

В Алапаевске при разгерметизации бочки с перегретым паром на деревообрабатывающем предприятии "Лестех" погибли два человека, сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре.

Еще один человек был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Трагедия произошла утром 31 декабря. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве работ.

СКР региона возбудило уголовное дело по статье - нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Допрашиваются свидетели, истребуются интересующие следствие документы о проводившихся на предприятии работах, а также должностные инструкции и иная документация, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве работ.