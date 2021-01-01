В Чувашии на пожаре погибли шесть человек: трое из них - дети

В деревне Орнары Урмарского района трое взрослых и трое детей 2010-го, 2013-го и 2016-го годов рождения погибли сегодня утром во время пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Чувашской Республике.

Пожар произошел в деревянном жилом доме. Дом сгорел дотла и восстановлению не подлежит.

Установлено, что в момент пожара в доме находился хозяин жилища 1969 года рождения, его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Мужчина единственный кому удалось выжить. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"В настоящее время проводится его тщательный осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возникновения пожара. В этих целях назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе: пожарно-техническая, медицинские, генетические, проводятся иные проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал лично прокурор Урмарского района Денис Александров.

"Прокуратурой Чувашской Республики по данному происшествию организованы проверочные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности, проверены условия жизни детей, а также деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре.