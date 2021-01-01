01 Января 2021
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дорожная техника, асфальт, ремонт дороги, благоустройство дворов, знак стоп (2019) | Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

В Боровском изымут участки и дома из-за строительства трассы

В Боровском из-за расширения трассы у людей изымут землю и дома, сообщили Накануне.RU в "Уралуправтодоре".

Под снос попадают жилые дома, магазин и торговый центр.

"Уралуправтодор в целях реализации объекта "Реконструкция участков автомобильной дороги Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск, участок км 17+200 - км 28+730, Тюменская область (п. Боровский - р.п. Винзили)" произведет изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости для государственных нужд. Информация о планируемом изъятии размещена на сайте администрации Муниципального образования п. Боровский Тюменской области", - говорится в сообщении.

Проектной документацией предусмотрена реконструкция автомобильной дороги с устройством четырех полос движения и разделительной полосы. Также в проекте предусмотрено устройство боковых (местных) проездов, моста через реку Пышма, надземных пешеходных переходов, примыканий в одном уровне, двухсторонних разворотных петель, водопропускных труб, тротуаров и пешеходных дорожек, предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций и устройство наружного освещения.

В местах застройки, то есть в границах Боровского и Винзилей будут предусмотрены шумозащитные мероприятия, а именно установка акустических экранов.

Ориентировочный срок заключения соглашений об изъятии - III квартал 2021 года.

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В Боровском изымут участки и дома из-за строительства трассы

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Теги: строительство трассы, участок, дома, изъятие участков



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