В Челябинской области при пожаре в жилом доме погибли два человека

В новогоднюю ночь в Челябинске два человека - мужчина и женщина погибли во время пожара в многоэтажке, сообщили Накануне.RU в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже в доме по ул. Захаренко спасателям потупило примерно в 4.00. Первые подразделения к дому прибыли спустя считанные минуты. При тушении пожара огнеборцами в горящей квартире обнаружены тела мужчины и женщины.

Пожарные эвакуировали из задымленного подъезда 20 человек, в том числе четырех детей. Еще четыре человека, по данным МЧС, были доставлены в больницу в связи с отравлением продуктами горения. Все пострадавшие взрослые.

В 5.05 пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров. На его ликвидации от МЧС работало шесть единиц техники и 20 человек личного состава.

В СКР региона сообщают, что пострадавших всего двое - оба мужчины.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем в ходе употребления спиртного. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.