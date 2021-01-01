Вучич запустил сербскую часть "Балканского потока"

Президент Сербии Александр Вучич запустил сербскую часть газопровода "Балканский поток", сообщает агентство TANJUG.

Российский газ начал поступать в Сербию. Президент заявил, что Сербия после подключения газа стала намного богаче. Ожидается, что благодаря газу в Сербии возрастет число инвесторов. Сейчас власти намерены вести работы по развитию вторичной сети.

"Цена за 1 тыс. куб. м будет $155 на входе из Болгарии, плюс от $12 до $14 транспортных расходов в нашей сети, ранее это было $240", - заявил он. Вувич поблагодарил президента РФ Владимира Путина, а также строителей газопровода.

Через Сербию газ пойдет в Венгрию. Этот участок - продолжение одной из двух веток открытого 8 января 2020 года "Турецкого потока". Также получателями газа по нему являются Турция, Болгария. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м газа в год.

Добавим, что посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал запуск газопровода подарком на Новый год.

"Проект обеспечит стабильность Сербии, даст возможность дальнейшего развития внутренней инфраструктуры и транспортировки", - подчеркнул он.