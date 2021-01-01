В Магнитогорске ликвидирован крупный пожар в промзоне

В Магнитогорске этой ночью произошел крупный пожар в промышленной зоне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС.

Загорелся склад по ул. Челябинский тракт, строение 6. Первое подразделение пожарных прибыло на место происшествия уже через пять минут после вызова. Ближайшие жилые дома находились в километре от полыхающего склада - жильцам ничего не угрожало. Обошлось и без пострадавших и травмированных - ночью на складе никого не было.

Для тушения возгорания было создано четыре боевых участка для защиты кровли, смежных помещений и тушения внутри здания, сформировано 10 звеньев газодымозащитной службы, автоцистерны установили на пожарные гидранты, организован подвоз воды. На месте ЧП находилось руководство МЧС России по Челябинской области, Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона и городской администрации.

"Благодаря самоотверженным действиям сотрудников МЧС России удалось не допустить распространения огня на всю площадь сооружения (пять тысяч квадратных метров), а также соседние строения. Тушение осложняла высокая пожарная загрузка (внутри находилась сельхозпродукция, автомобильная техника и запчасти, горюче-смазочные материалы, резинотехнические изделия). В 05.09 часов пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. В 07-49 объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении МЧС.

В тушении была задействована группировка в количестве 88 человек и 31 единицы техники, в том числе от МЧС России 62 человек и 21 единицы техники.

Для установления причины происшествия к месту направлена испытательная пожарная лаборатория.