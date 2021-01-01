В Сургуте Дед Мороз попал в ДТП: не уступил дорогу встречному автомобилю

В Сургуте Дед Мороз попал в ДТП за несколько часов до Нового года, сообщает "ЮграТВ".

Авария произошла на ул. Кукуевицкого. По предварительной информации, мужчина, переодетый в костюм Деда Мороза, ехал на автомобиле "Лада Гранта" и не уступил дорогу встречному автомобилю.

В результате машина врезалась в "Фольцваген Тигуан".

Издание сообщает, что погибших в аварии нет, однако пострадали пять человек - сам Дед Мороз, водитель иномарки и его пассажиры. Их доставили в травматологию.