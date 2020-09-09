09 Сентября 2020
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Эрик Бикфалви (2020) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Эрик милосердия: игрок ФК "Урал" Бикфалви подарил екатеринбургской больнице машину

Полузащитник ФК "Урал" Эрик Бикфалви показал, что "Эра милосердия" из книги братьев Вайнеров возможна и в реальности. Так футболист подарил врачам ЦГБ № 3 , расположенной на улице Братьев Быковых, автомобиль Lada Granta. Румынский легионер потратил на приобретение свой выигрыш от букмекеров за самый красивый гол чемпионата. Как передает корреспондент Накануне.RU, атакующий игрок екатеринбуржцев приехал самостоятельно вручить подарок.

За гол в ворота тульского "Арсенала" 10 – й номер "шмелей" был награжден 1 миллионом рублей, но решил их пожертвовать.

Эрик Бикфалви(2020)|Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

"Таких машин должно быть больше. Есть много футболистов, людей, которые могут помочь. Футбольный клуб выбрал данную больницу, а я просто согласился с данным выбором. Я бы даже не хотел, чтобы тут звучало мое имя. Помощь есть помощь.  Если бы я выиграл 5 или 10 миллионов рублей, то тогда бы купил большую машину", - сказал Эрик в беседе с нашим агентством.

Начальник пресс – службы клуба из Екатеринбурга пояснил почему была выбрана именно клиника в Железнодорожном районе Екатеринбурга.

Мы обратились к администрации города  с предложением помочь

"Данная больница во время пандемии коронавируса активно лечила пациентов больных коронавирусом и мы спросили у них, что нужно. В ответ они отметили, что им не хватает транспортного средства , чтобы выезжать на дом к больным пациентам", - отметил Никита Медведевских.

Медики очень обрадовались подарку.

врач(2020)|Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

"Легковой автомобиль был нужен для того, чтобы на самом деле выезжать на адреса к пациентам. Я не был удивлен выбором. Сам я болельщик ФК Урал. Этот автомобиль сможет обеспечить около 50 вызовов докторов на дом, поэтому он на самом деле актуален. Раньше приходилось использовать даже такси", - сказал главный врач ЦГБ№3 Антон Старков.

Напомним, что  уже вы эти выходные Эрик Бикфалви выйдет на поле в домашнем матче против подмосковных "Химок". Игра состоится 12 сентября на Екатеринбург – Арене. Стартовый свисток прозвучит в 18.30.

 

 

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Эрик милосердия: игрок ФК "Урал" Бикфалви подарил екатеринбургской больнице машину

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Теги: Эрик Бикфалви, ФК Урал, футбол



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