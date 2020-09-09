09 Сентября 2020
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&quot;Купаться запрещено&quot; (2010) | Фото: www.vesti.ru

Эксперты сообщают об угрозе экосистеме Азовского моря

Экосистема Азовского моря оказалась под угрозой из-за небывалого уровня осолонения. Как передаёт Infox со ссылкой на замглавы Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова, этот некогда один из самых продуктивных в мире водоемов сегодня на глазах фактически деградирует.

Одной из главных причин создавшейся ситуации стал критически низкий уровень воды в реке Дон. В результате нарушения веками устоявшегося баланса, идет сокращение одних популяций рыб и полное исчезновение других. Уничтожается и привычная для этих мест флора.

Однако проблемы начались не вчера, о них сообщалось ещё в 2007 году, а процесс маловодности растянулся почти на полтора десятилетия. Теперь в недалекой перспективе регион может с толкнуться с острым дефицитом пресной воды. С учетом того, что Ростовская область – аграрная, к тому же, довольно засушливая, можно представить себе последствия для урожая при невозможности его своевременной поливки.

Уже сейчас нужно начинать массово расчищать русла рек, внедрять современные технологии доставки и использования воды, снижать число потерь при ее транспортировке, а также максимально экономно использовать пресную воду как на производствах, так и в быту.

Напомним, примерно год назад Азовское море отступало на километры из-за отсутствия осадков и ветра, отгонявшего воду от побережья.

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Эксперты сообщают об угрозе экосистеме Азовского моря

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Теги: Азовское море,



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