В Перми досрочно "закроют" вопрос возведения трёх долгостроев

Правление федерального Фонда защиты дольщиков приняло досрочное решение о восстановлении прав собственников квартир в трёх долгостроях Перми – дома №68а по Кировоградской, №14 – по Юнг Прикамья и 34 – по Ушакова, 34, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

Эти дома застройщики начали возводить в 2013-16 гг. В 2019 году все три компании признаны банкротами. Дома остались недостроенными, пострадал 401 дольщик. На ближайшем наблюдательном совете примут решение о достройке или выплате компенсаций.

Напомним, ранее Фонд принял решение о достройке домов №15 по улице Толмачева, 15 и 175 – по Екатерининской. Всего в регионе 58 проблемных объектов.​ Застройщики 48 из них признаны банкротами. Остальные таковыми не являются, но не справляются со своими обязательствами. Чтобы решить эту проблему, краевое правительство утвердило дополнительные региональные меры поддержки, предполагающие выдачу займа на достройку объекта. Уже одобрена выдача займа компании "Сириус" для сдачи ЖК "Пушкарский".