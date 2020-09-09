09 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Люди под дождем (2020) | Фото: Накануне.RU

Синоптики предупредили о похолодании в Свердловской области к концу недели

В Екатеринбурге до конца недели ожидается теплая погода с выпадением осадкой. Об этом Накануне.RU сообщили в "Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Синоптики предсказали кратковременные дожди с 10 по 12 сентября. При этом с каждым днем столбик термометра будет незначительно опускаться вниз.

В четверг ожидается до 20-22 градусов тепла, ночью – 11-13 градусов. В пятницу днем – 19-21 градус, а ночью уже 8-10. В субботу ожидается похолодание до 15-17 градусов днем и 9-11 градусов ночью.

Снижение температуры и выпадение осадков можно будет проследить и по всей области. 10 сентября средняя температура в регионе будет составлять 18-23 градуса днем и 8-13 ночью. 11 сентября: 18-23 днем и 6-11 ночью. В субботу до 14-19 днем и 6-11 ночью. Также до конца недели ожидается ветер от 4 до 17 м/с.

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Синоптики предупредили о похолодании в Свердловской области к концу недели

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Теги: прогноз погоды, Екатеринбург



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