09 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Мария Колесникова (2020) | Фото: instagram.com/kalesnikava/

Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии. Об этом сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак.

Отмечается, что Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. Она находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Колесникова якобы была похищена в центре Минска неизвестными. Ее родственники подали заявление в милицию по факту исчезновения.

Позже в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Колесникова была задержана при пересечении границы.

В августе Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти по факту создания оппозицией Координационного совета.

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Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии

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Теги: мария колесникова, белоруссия, попытка захвата власти



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