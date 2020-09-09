Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии
Член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии. Об этом сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак.
Отмечается, что Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. Она находится в СИЗО.
Ранее сообщалось, что Колесникова якобы была похищена в центре Минска неизвестными. Ее родственники подали заявление в милицию по факту исчезновения.
Позже в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Колесникова была задержана при пересечении границы.
В августе Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о захвате власти по факту создания оппозицией Координационного совета.